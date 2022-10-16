تونس.. وفاة شاب تفجر «مواجهات ليلية» بين متظاهرين والشرطة

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تونس- الوكالات: أطلقت قوات الأمن التونسية قنابل الغاز لتفريق متظاهرين خرجوا في احتجاجات ليلية تنديداً بوفاة شاب، قالوا إنّه قتل نتيجة تعرّضه للعنف من قبل الشرطة.

وحمّل المحتجون قوات الشرطة مسؤولية قتله عمداً، بينما لم يصدر تعليق من وزارة الداخلية.

وأثار خبر وفاة الشاب حالة احتقان كبيرة بمنطقة سكنه في حي التضامن والأحياء المجاورة له، الواقعة في ضواحي العاصمة تونس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.

فيما أحرق المحتجون الغاضبون العجلات المطاطية وقاموا بإغلاق الطرقات ورشق عناصر الشرطة بالحجارة، ما دفع بالشرطة التي انتشرت بالمكان لضبط الأمن، إلى استعمال الغاز المسيل للدموع، لتفريقهم. كما طالب المحتجون بفتح تحقيق وإيقاف ومحاسبة المتورطين في مقتل الشاب وإحالتهم إلى العدالة بتهمة القتل العمد. يشار إلى الشاب الذي يبلغ من العمر 17 عاماً كان توفي متأثراً بإصابته بعد شهر من إقامته في المستشفى وسط تضارب الأنباء حول الأسباب، بين من أكدّ تعرضه إلى الضرب من قبل الأمن ومن رجحّ موته بسبب سقوطه أثناء محاولته تسلّق جدار هرباً من الشرطة.

الى ذلك، وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن الشعب هو صاحب السيادة وسيقرر مصيره بنفسه. وقال سعيّد من محافظة بنزرت شمال البلاد امس «سأواصل على نفس النهج وسنعيد المجد لتونس وننقذ الدولة من براثن من يحاولون العبث بمقدرات الشعب». وكانت أحزاب المعارضة، قد قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، احتجاجاً على القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس، ويسمح باختيار المرشحين على أساس فردي بدلاً من اختيار القوائم الحزبية. كما يسمح بسحب الثقة من النائب في حال إخلاله وتقصيره في أداء مهامه وعمله.

