عاهل المغرب يعلن عن مشاريع استثمارية بـ 55 مليار دولار

عربيات ودوليات

الرباط- الوكالات: أعلن عاهل المغرب الملك محمد السادس، عن عزم بلاده إطلاق مشاريع استثمارية بميزانية 550 مليار درهم (55 مليار دولار)، وتوفير 500 ألف فرصة عمل بين عامي 2022 و2026.

جاء ذلك في خطاب وجّهه الملك خلال افتتاح دورة تشريعية جديدة للبرلمان المغربي في العاصمة الرباط مساء الجمعة.

وقال: «لتحقيق الأهداف المنشودة، وجّهنا الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار».

ودعا ملك المغرب إلى «تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات، من أجل تقوية ثقة المستثمرين في البلاد كوجهة للاستثمار».

وأوضح أن «الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني».

وطالب محمد السادس القطاع البنكي والمالي الوطني، «بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة».

وفي موضوع آخر، أشار ملك المغرب إلى أن بلاده تمر بمرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ 3 عقود، داعيا المواطنين لترشيد استهلاك المياه.

وقال في هذا السياق «مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية».

وأضاف أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحل مشكلة المياه، مشيرا إلى أنه تم بناء 50 سدا ويجري العمل على إنشاء 20 أخرى.

وأوضح الملك محمد السادس أن مشكلة المياه يجب أن تؤخذ بالجدية اللازمة، وألا تكون موضوعا للمزايدات السياسية.

وكان الديوان الملكي قد أعلن في فبراير الماضي أنه سينفق 10 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) لدعم القطاع الفلاحي المتضرر من الجفاف، وأقر الملك المغربي برنامجا عاجلا يأتي على 3 محاور أساسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وإدارة ندرة المياه، وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.

ويسابق المغرب الزمن لاتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم في ظل الجفاف.

ومعدل هطل الأمطار هذا الموسم في المملكة هو الأدنى منذ 41 عاما، وفق السلطات المغربية حيث تراجعت حصة الفرد من الماء إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا مقابل 2500 عام 1960 وفق إحصاءات رسمية.

ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030، بحسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (حكومي).

