بايدن يدعم «الإيرانيات الشجاعات».. ودعوات لتظاهرات جديدة

عربيات ودوليات

طهران- واشنطن- الوكالات: دعا ناشطون امس إلى تنظيم تظاهرات جديدة في إيران ضمن حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني وتدعمها واشنطن. وعلى الرغم من حجب السلطات التطبيقات الشعبية مثل انستغرام وواتساب أطلق ناشطون دعوة عبر الإنترنت للتظاهر بكثافة تحت شعار «بداية النهاية!» مع دخول التعبئة الشعبية أسبوعها الخامس يقابلها قمع قاس.

وحصل المتظاهرون مساء الجمعة على دعم جو بايدن الذي أكد أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب المواطنين، نساء إيران الشجاعات». وقال الرئيس الأميركي في كاليفورنيا «ذهلت بما أيقظ ذلك في إيران أيقظ شيئًا لا أعتقد أنه سيصمت قبل فترة طويلة جدًا» وأضاف جو بايدن أن النساء «يجب أن يتمكنّ من ارتداء ما تردن» مؤكدا أنه «يجب على إيران إنهاء العنف ضد مواطنيها الذين يمارسون ببساطة حقوقهم الأساسية».

وبالتزامن مع حركة الاحتجاج يفترض أن تنظم مسيرات «مناهضة لأعمال الشغب» في «جميع مساجد البلاد للتصدي لمؤامرات أعداء إيران»، حسب بيان للمجلس الإسلامي لتنسيق التنمية، المسؤول عن تنظيم التجمعات الرسمية.

في المقابل قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إنه لا يمكن لأحد أن يجرؤ على التفكير في تقويض الجمهورية الإسلامية. وشبه خامنئي الجمهورية الإسلامية «بالشجرة الثابتة»، قائلا -في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي «هذه النبتة أصبحت اليوم شجرة ثابتة ويخطئ من يفكر في اقتلاعها». واتهم المرشد الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن الاضطرابات وأعمال الشغب في إيران. وفي سياق متصل، حض وزير الخارجية الإيراني الاتحاد الأوروبي الذي يعتزم فرض عقوبات على طهران، على اعتماد مقاربة «واقعية» للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية ليست «أرضا للانقلابات المخملية أو الملونة».

