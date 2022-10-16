تحرش شرطي بمتظاهرة معتقلة يثير الغضب في الشارع

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طهران- الوكالات: أشعل مقطع مصور لقوات مكافحة الشغب الإيرانية وهي تنتهك سيدة بشكل جنسي، خلال اعتقالها في وضح النهار، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الكثير من المتابعين، والنشطاء الغاضبين، على مواقع التواصل الاجتماعي، «بالعدالة»، وباستقالة مدير الشرطة، التي فتحت تحقيقا في الحادثة.

ويظهر المقطع عددا من عناصر الشرطة يرتدون الدروع، والخوذات، وهم يحيطون بسيدة. وبعد ذلك قام أحدهم بإحاطة عنقها بذراعيه واقتادها نحو مجموعة من زملائه أغلبهم يركبون الدراجات النارية وبينما هي كذلك اقترب شرطي منها وتحسسها بصورة غير لائقة.

وعندها جلست السيدة على الأرض بينما احتشد حولها المزيد من عناصر الشرطة. وفي الوقت نفسه كان يمكن سماع صوت فتاة أخرى تصيح من وراء المصور قائلة «إنهم يشدون شعرها». وفي الأثناء ذاتها بدأ سائقو السيارات القريبة في إطلاق أبواق سياراتهم، كنوع من الاحتجاج على ما يجري، وهو أمر معتاد في إيران، خلال وقائع مشابهة في الأيام الماضية.

من جانبها، قالت إدارة العلاقات العامة في الشرطة الإيرانية إن المقطع رهن التحقيق حاليا، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، «إرنا». ولم يقدم بيان الشرطة أي تفاصيل حول الواقعة، لكنه قال «الأعداء يستخدمون الحرب النفسية، لإثارة التوتر الاجتماعي، والحض على العنف».

