مبعوثة أممية تتهم روسيا باستخدام «الاغتصاب» كاستراتيجية حرب

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: اتهمت المبعوثة الأممية لشؤون العنف الجنسي في أوقات الصراع براميلا باتن، روسيا باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كـ«استراتيجية حرب» في أوكرانيا. وقالت باتن لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأمم المتحدة تأكدت من «أكثر من مئة حالة» اغتصاب واعتداء جنسي في أوكرانيا منذ فبراير الماضي، واستشهدت بجزء من نتائج تحقيق لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، أُجريت في سبتمبر. واضافت باتن «عندما تستمع لشهادات سيدات حول تزويد الجنود الروس بالفياغرا، فإنها استراتيجية عسكرية»، حسب قولها. وقالت المسؤولة الأممية أن أعمار ضحايا حوادث العنف الجنسي التي حققت بها الأمم المتحدة تتراوح بين 4 و82 عاما، ونوهت إلى أن «هناك العديد من حالات العنف الجنسي ضد الأطفال الذين اغتُصبوا وعُذبوا». وأكدت باتن أن الأرقام المعلن عنها لا يمكن أن «تعكس الحقيقة» لأن هناك العديد من الجرائم غير المعلنة بعد.