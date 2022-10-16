نيجيريا.. 500 قتيل جراء فيضانات غير مسبوقة

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لاغوس- الوكالات: قتلت فيضانات واسعة النطاق أكثر من 500 شخص، في نيجيريا وغمرت نحو 90 ألف منزل بالمياه، كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود. وقالت وزارتا الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث إن الفيضانات اجتاحت 27 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36، وأثرت على نحو 1.4 مليون شخص. وذكرت السلطات النيجيرية أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة تزايدت منذ أوائل الصيف وتفاقمت بعد تسرب المياه من سد «لاغدو» في الكاميرون المجاورة. وقال مصطفى حبيب أحمد، مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إن «حجم الكارثة ضخم».

وأظهرت لقطات مصورة في «لوكوغا»، التي تقع في ولاية «كوغي» الشمالية الوسطى عند التقاء نهري النيجر وبينو، والتي عانت أسابيع من الفيضانات، عشرات المنازل والمقرات التي غمرتها المياه. وقال خالد يحيى عثمان، لرويترز وهو ينظر إلى خزانات الوقود المغمورة والشوارع القريبة التي تغمرها المياه «لم أر قط مثل هذا الشيء». وألقت شركة النفط الحكومية NNPC باللوم على الفيضانات، التي قطعت طريقا رئيسا خارج لوكوغا، في نقص الوقود في العاصمة أبوجا. وقال كوتون كارفي، المسؤول الفيدرالي للسلامة على الطرق، إن الفيضانات أعاقت حركة المرور لمدة أسبوعين على الأقل. وقالت شركة الطاقة الكاميرونية «إنيو» الشهر الماضي إنها ستخرج المياه من السد في سبتمبر وأكتوبر بعد أن بلغت سعة خزانها 91%.

