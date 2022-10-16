ريال وبرشلونة في «كلاسيكو» الصدارة

دوليه

يريد ريال مدريد ضربَ عصفورَين بحجر واحد عندما يستضيفُ غريمَه التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو التقليديَّة على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة التاسعة من بطولة إسبانيا اليوم.

ويسعى الفريق الملكي المنتشي ببلوغه الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا للفوز على غريمه لانتزاع الصدارة منه من جهة، وتوجيه ضربة معنوية ثانية في أقل من أربعة أيام بعد سقوط الفريق الكاتالوني في فخ التعادل مع إنتر الإيطالي 3-3 ما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه مُستحيلة.

ويدخل الفريقانِ المواجهة بينهما وهما لم يخسرا أي مباراة في الدوري المحلي، حيث يملكان 22 نقطة، ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف. ويتعين على برشلونة مواجهة مدريد بالعقلية الصحيحة من خلال تحويل إحباط لاعبيه إلى غضب إيجابي وتصميم فولاذي، لكن إذا تحول ذلك إلى يأس فهو معرض لخطر الانهيار كما حصل في مواجهة إنتر.

وتعد تلك المباراة رقم 100 على مستوى الكلاسيكو التي تقام على ملعب سانتياغو برنابيو، المعقل التاريخي لريال مدريد.

وسيكون على برشلونة تدارك إصاباته خصوصًا في خط الدفاع، حيث بات من المؤكد عدم لحاق الثلاثي رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن وهيكتور بيليرين بالمباراة، بينما تبدو نسبة لحاق جول كوندي بالمباراة كبيرة وهو الذي يعول عليه المدرب تشافي هيرنانديز لإيقاف خطورة البرازيلي فينيسيوس جونيور.

بينما يستهدف ريال مدريد تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة والفوز على برشلونة لاستعادة الصدارة التي فقدها الجولة قبل الماضية حين تعثر بشكل مفاجئ على ملعبه أمام أوساسونا بالتعادل 1-1.

وتعافى مهاجمُ ريال الفرنسي كريم بنزيمة من إصابة طفيفة وسيكون جاهزًا لخوض الموقعة المرتقبة علمًا بأنه لم يسجل أي هدف في خمس مُباريات تواليًا على أمل أن يفك صيامه قبل توجهه إلى باريس في اليوم التالي لحضور حفل الكرة الذهبية التي ستكون من نصيبه على الأرجح. وكشف مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، موقف حارس المرمى تيبو كورتوا من المواجهة المرتقبة. وغاب كورتوا عن آخر 3 مباريات لـ ريال مدريد، ضد أوساسونا وخيتافي في الدوري الإسباني، وشاختار في دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته بعرق النسا. وظهر أنشيلوتي في مؤتمر صحافي. وسُئل عما إذا كان كورتوا سيكون جاهزًا لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو، حيث رد قائلًا: «»كورتوا أفضل بكثير، الخطة هي أن يبدأ التدريبات الخميس ويكون جاهزًا ليوم المباراة، لقد تحدثنا معه وهو أفضل بكثير».

وفي بقية مباريات اليوم يلتقي سلتا فيغو مع ريال سوسييداد، وإسبانيول مع بلد الوليد، وبيتيس مع ألميريا.

