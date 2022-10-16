شتيغن: علينا التعافي ذهنياً

دوليه

يعتقد الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، أن فريقه بحاجه للتعافي ذهنيًا من مباراة إنتر ، قبل خوض الكلاسيكو. وتعادل برشلونة مع إنتر 3-3، الأربعاء الماضي على ملعب كامب نو، ضمن دوري أبطال أوروبا، مما قلص حظوظه في العبور للدور المقبل.

وقال تير شتيغن، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: «حان الوقت الآن للتعافي، ليس فقط جسديًا، ولكن عقليًا أيضًا». وأضاف: «لدينا تحدٍ آخر، يجب أن نركز.. سنخوض المباراة بهدف الفوز، مثلما هو الحال دائمًا».

وفي تصريحات للقسم البرازيلي من شبكة «ESPN»، حول كيفية دفاع فريقه أمام ثنائي الريال الخطير، فينيسيوس ورودريجو ، قال تير شتيغن مازحًا: «أليس بنزيما موجودًا؟ أم أنك من البرازيل فتسأل عنهما؟». وأردف: «في الماضي وجدنا طريقة مناسبة لإيقافهما، لكنها بالتأكيد تكون مباريات خاصة، عندما تواجه هذا النوع من اللاعبين الذين يتسمون بالسرعة مثل فينيسيوس» . واختتم الحارس الألماني: «إنه (فينيسيوس) يتمتع بالجودة.. لذا علينا إيجاد التركيبة الدفاعية الصحيحة، ومساعدة بعضنا لتقليل تهديده.. يجب أن نقاتل وننافس بشكل رائع».

