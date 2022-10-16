مانشستر سيتي يحل ضيفاً على ليفربول

دوليه

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على ليفربول في ملعب «انفيلد رود» اليوم في إطار الجولة 11 من عمر الدوري الإنكليزي. وسيطر الفريقان على لقب لقب الدوري في آخر 5 سنوات، ونجح المان سيتي في التفوق على ليفربول مرتين بفارق نقطة واحدة للظفر به موسم 2018-2019 والموسم الماضي. وباتت المواجهات بين مانشستر سيتي وليفربول، مثيرة للغاية، منذ قدوم بيب غوارديولا ويورغن كلوب لتدريب الفريقين. بيد أن فوز ليفربول في مباراتين من أصل 8 هذا الموسم، جعله يتخلف بفارق 14 نقطة عن آرسنال المتصدر، و13 نقطة عن مانشستر سيتي. في المقابل، فإن المان سيتي يسجل معدلًا مقداره 4 أهداف في المباراة الواحدة، بفضل تواجد العملاق النرويجي ايرلينغ هالاند. وأراح غوارديولا، هدافه النرويجي خلال لقاء كوبنهاغن بدوري الأبطال، وسجل هالاند 15 هدفًا في البريميرليغ حتى الآن. لكن المان سيتي لا يملك سجلًا جيدًا على «أنفيلد»، حيث حقق فوزا وحيدا منذ 2003، وذلك في فبراير 2021، وكانت المباراة بدون جمهور بسبب كورونا. واعتبر كيفن دي بروين نجم السماوي، أن مهمة فريقه لن تكون سهلة بقوله «بطبيعة الحال، أهدر ليفربول العديد من النقاط، لكنه يبقى ليفربول، أتوقع أن يؤدي بشكل جيد». ورفعت النتيجة الساحقة التي حققها ليفربول على منافسه رينجرز 7-1 في عقر دار الأخير، بينها ثلاثية تاريخية للنجم المصري محمد صلاح وهي الأسرع في المسابقة القارية، من معنويات اللاعبين. وقال كلوب في هذا الصدد «لقد تغير مزاج اللاعبين تمامًا، لكن مباراة الأحد ستكون مختلفة». ويعوّل ليفربول على دعم جماهيره المتحمسة دائمًا داخل أنفيلد، من أجل الانتصار على المان سيتي، والحصول على دفعة مهمة من أجل الانطلاق نحو المراكز المتقدمة في المسابقة.

