برينتفورد عاد إلى الانتصارات

دوليه

سجل المهاجم ايفان توني ثنائية فوز فريقه 2-0 على ضيفه برايتون أول من أمس في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الانكليزي، ليعيد فريقه الى سكة الانتصارات.

ووضع برينتفورد حدًا لسلسلة من ثلاث مباريات تواليًا من دون فوز، بعد تعادل وخسارتين آخرهما قاسية 5-1 في المرحلة الماضية امام مضيفه نيوكاسل، ليرفع رصيده الى 13 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة ومركز خلف برايتون.

من جهته، ما زال برايتون يبحث عن فوزه الاول بقيادة مدربه الجديد الايطالي روبرتو دي زيربي الذي خلف غراهام بوتر المنتقل لتدريب تشلسي، علمًا ان المباراتين بإشرافه كانتا تعادل مثير ولافت 3-3 في عقر دار ليفربول بثلاثية للبلجيكي لياندرو تروسار وخسارة 1-0 على أرضه امام توتنهام الاسبوع الفائت.

