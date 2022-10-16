فودن جدَّد عقده مع سيتي

دوليه

جددّ المهاجم الشاب فيل فودن عقده مع مانشستر سيتي لثلاثة أعوام إضافية ما سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى عام 2027، وفق ما أعلن بطل إنكلترا أول من امس. وحقق ابن الـ22 عاماً 11 لقبًا مع سيتي منذ ترقيته الى الفريق الاول قادمًا من الاكاديمية في عام 2017.

وسجل 52 هدفًا في 182 مباراة في جميع المسابقات بالاضافة الى 36 تمريرة حاسمة منذ بداياته الاحترافية على يد مدربه الحالي الاسباني بيب غوارديولا. وجاءت سبعة من تلك الاهداف في انطلاقته القوية لهذا الموسم، بينها ثلاثية «هاتريك» في الفوز 6-3 على الجار والغريم يونايتد. ونقل عنه النادي في بيان «لا أجد الكلمات للتعبير عن مدى سعادتي للتوقيع على هذا العقد الجديد. إنه حلم يتحقق».

