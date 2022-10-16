جيمس وكانتي يواجهان خطر الغياب عن المونديال

دوليه

أكد غراهام بوتر مدرب تشلسي الانكليزي أول من امس أن لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي والظهير ريس جيمس سيستشيران متخصصين في الأيام المقبلة، ليحددوا فرصهم في المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر الشهر المقبل.

خرج جيمس ظهير منتخب إنكلترا من المباراة التي فاز بها تشلسي 2-0 على مضيفه ميلانو الايطالي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بسبب إصابة في ركبته، وأشارت الصحافة الانكليزية الى أن ابن الـ22 عامًا يخوض سباقًا ليكون جاهزًا للمونديال. وبات في الآونة الاخيرة الخيار الاول لمدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت في مركز الظهير الايمن. وقال بوتر أول من أمس «من المقرر أن يقابل أحد المتخصصين في عطلة نهاية الأسبوع. حتى تَرِدُنا المعلومات، لا يوجد الكثير الذي يمكنني إضافته للأسف، سيكون مجرد تكهنات». أما كانتي الذي كان أحد أبرز عناصر المنتخب الفرنسي الذي حقق اللقب في مونديال روسيا 2018، يغيب عن المنافسات منذ أغسطس منذ أن عانى من انتكاسة إثر عودته من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

