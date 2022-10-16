ليل واصل صحوته

دوليه

واصل ليل صحوته محققًا فوزه الثاني تواليًا بتفوقه بثلاثية نظيفة على مضيفه ستراسبورغ أولمن أمس في افتتاح منافسات المرحلة 11 من الدوري الفرنسي. وسجل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد ثنائية (41 من ركلة جزاء و76) فيما أضاف ريمي كابيلا الهدف الثالث (80). وبعد تفوقه على لونس الأسبوع الماضي إثر سقوطه ضد لوريان، رفع ليل رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس. أما ستراسبورغ فعاد للانتكاسة ومني بخسارته الخامسة هذا الموسم في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، بعد أن حقق في المرحلة الماضية انتصاره الوحيد على حساب مضيفه أنجيه 3-2.