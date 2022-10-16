كاظمة والسالمية يكتفيان بنقطة أمام التضامن والنصر

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فشل كاظمة في الانفراد بالصدارة ولو مؤقتاً بتعادله مع التضامن 2-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد ثامر ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

تقدم كاظمة أولاً برأسية حمد حربي في الدقيقة 12، وتعادل التضامن عبر النيجيري توني ايدجو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني عاد البرتقالي للتقدم مجدداً بواسطة مدافعه الجزائري عماد الدين عزي في الدقيقة 52. وبينما كانت المباراة تتجه لفوز كظماوي احتسب حكم المباراة عبدالله عرب ركلة جزاء لصالح ايدجو الذي ترجمها بنجاح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ومنح فريقه نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 6 نقاط، في المقابل رفع كاظمة رصيده إلى 13 نقطة.

وفي مباراة ثانية على الملعب ذاته، تعادل السالمية مع ضيفه النصر 0-0، ليرفع الأول رصيده إلى 10 نقاط، والثاني إلى 9 نقاط.

وكان السماوي الطرف الأفضل في المباراة لكن مهاجميه لم ينجحوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم خلال شوطي المباراة، في المقابل اعتمد النصر على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة على مرمى الحارس أحمد عادي إلا مرات نادرة. من جانب آخر، قال المدرب المساعد للسالمية بداح الهاجري ان الشكل الهجومي لفريقه في المباريات الأخيرة غير مكتمل على مستوى ترجمة الفرص المتاحة للتسجيل، مؤكدا ان الباب مفتوح للتغيير على مستوى المحترفين في يناير المقبل، حال ظل الوضع كما هو عليه. واضاف الهاجري خلال المؤتمر الصحفي ان الفريق قدم اداء مثاليا على مستوى خلق الفرص المتاحة للتسجيل، إلا أن الفاعلية المطلوبة لترجمة هذه الفرص لم تكن موجودة. بدوره اكد المدرب المساعد لفريق النصر مساعد مناور ان هناك حالة من عدم الرضا عن نتيجة المباراة وايضا عن الأداء أمام السالمية، مؤكدا ان فريقه يملك الافضل. واضاف مناور خلال المؤتمر الصحفي ان التبديلات الاضطرارية في بعض مراكز اللاعبين خصوصا في وسط المعلب، اثر على أداء الفريق في الشوط الأول، مشيرا إلى ان الجهاز الفني تدارك الأمر، واجرى بعض التبدلات التي اثمرت عن عودة التوزان للفريق، وخلق بعض الفرص المتاحة للتسجيل. ولفت مناور ان النصر دائما ما يتمسك باسلوبة الهجومي، وبناء الهجمات من الخلف، مؤكدا ان العنابي يسعى دائما للفوز وليس نقطة التعادل.

