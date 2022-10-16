«الاحتراف والتفرغ» نافذ اعتباراً من اليوم

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اعتمد وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن المطيري لائحة ضوابط دعم الاحتراف في المجال الرياضي وتم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وتضمنت اللائحة العديد من المواد التي تنظم العمل به ومن ابرزها انه سيتم تصنيف المحترفين في جميع الالعاب الى فئتين (A-B) على ان يمنح اللاعب من الفئة A مبلغ 500 دينار كحد اقصى للاعبي المنتخبات الوطنية وفئة B مبلغ 300 دينار كحد اقصى لباقي اللاعبين. فيما يمنح لاعب كرة القدم (المتفرغ طوال الموسم الرياضي لمزاولة اللعبة) مبلغ 800 دينار ويشمل على 20 لاعبا لكل ناد من الاندية الحاصلة على الخمسة المراكز الاولى في الموسم السابق و15 لاعبا لكل ناد اصحاب المراكز من السادس الى العاشر و10 لاعبين لباقي الاندية. وعلى اثر ذلك سيتم الغاء لائحة الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي على ان يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

