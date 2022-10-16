اجتماع تنسيقي للأندية في «المنصورية»

محلية

وجه النادي العربي دعوة رسمية لرؤساء الأندية الشاملة لحضور الاجتماع التنسيقي المقرر عقده في الساعة الـ 07:00 مساء اليوم في قاعة الاجتماعات بمقر النادي في المنصورية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- موقف الأندية الرياضة الشاملة من توجه الهيئة العامة للرياضة بشأن دعوتها للأندية الرياضية بتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق والقرار رقم (4) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم (48) لسنة 2018 بشأن اشهار النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية. 2- موقف الأندية الرياضية بشأن لائحة ضوابط دعم الاحتراف في المجال الرياضي بناء على قرار اللجنة العليا لمراجعة اللوائح والنظم للهيئات الرياضية.

