«أزرق الشباب» خسر من أستراليا ويواجه العراق

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يتمسك منتخب الشباب بالأمل عندما يواجه العراق في الساعة 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس آسيا للشباب 2023 والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة أستراليا مع الهند في الساعة 04:30 مساءً. وتعرض «أزرق الشباب» لخسارة قاسية أمام أستراليا بنتيجة 1-4 أول من أمس على ستاد علي صباح السالم في مستهل مشواره بالتصفيات، في حين تغلب العراق على الهند بنتيجة 4-2. وتصدرت أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة وحدة، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد الهند والكويت خالياً من النقاط. وسجل أدريان سيغيسيتش (24 من ضربة جزاء) وغابرييل بوبوفيتش (32 من ضربة جزاء و40) ونيكتاريوس تريانتيس (88) أهداف أستراليا، في حين أحرز فهد العازمي (52) هدف الأزرق الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع صالح المحطب في الدقيقة 31 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني. وفي المباراة الثانية، سجل عبدالرزاق قاسم (2) وحيدر عبدالكريم (51) وعلي صادق (63) ولاعب الهند بيكاش يومنام (73 بالخطأ في مرمى فريقه) أهداف العراق، في حين أحرز غوركيرات سينغ (22) وماهيسون سينغ تونغبرام (33) هدفي الهند.

ويتأهل إلى النهائيات التي تستضيفها أوزبكستان صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

