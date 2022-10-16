الخطيب ينتقد فريقه.. وسفيكو يشيد بلاعبيه

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أكد السوري فراس الخطيب مدرب الفحيحيل ان فريقه استحق الخسارة في مواجهة العربي، بعد أن قدم اسوأ اداء له في الموسم الحالي خصوصا على مستوى الأداء الهجومي. وخسر الفحيحيل أمام العربي 1-2، في المباراة التي جمعتهما الخميس في مستهل مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة التاسعة، في حين ارتفع رصيد العربي إلى 10 نقاط. وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة ان فريقه كان جيدا على مستوى الدفاع، في حين غاب هجوم الفريق بصورة ملحوظة، مشيرا إلى أن فريق العربي كان الأفضل على مستوى الضغط على خطوط فريقه، وهو ما ترجمه في النهاية بتسجيل هدفين. من جهته أكد البوسني روسمير سفيكو مدرب العربي ان فريقه يضم نوعية مميزة من اللاعبين، مشيداً بالمستوى الذي ظهر به الفريق في المباراة. وقال سفيكو في المؤتمر الصحافي ان تأخر الفوز يعود لطبيعة اللعب الدفاعي للمنافس، مشيرا إلى أنه اضطر إلى تبديل خطة اللعب، معتمدا على أكثر من لاعب يجيد صناعة اللعب في وسط الميدان، مؤكدا ان هذا الأمر غير من شكل الأداء، وهو ما نتج عنه التسجيل في مناسبتين.

