الهندال أهدى الكويت أول ميدالية في «قوى آسيا»

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أهدى لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى علي الهندال الكويت أول ميدالية في البطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات المتواصلة في البلاد بعد تحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة اطاحة المطرقة التي أقيمت أمس السبت في ثالث أيام البطولة. وتمكن الهندال من تحقيق مسافة قدرها 64.90 متراً خلف كل من الايراني مهدي جشمة الذي نال الذهبية والهندي محمد ايمان الذي احرز الفضية. واعرب الهندال عن سعادته بهذا الانجاز الذي تحقق بعد منافسة قوية من لاعبي آسيا المتميزين، معتبرا ان هذا الفوز دافع كبير له لتحقيق المزيد من النتائج المتميزة في الاستحقاقات المقبلة. واكد الهندال ان مشاركة لاعبي الكويت في هذه البطولات القوية ولعبهم مع ابطال آسيا يمنحهم خبرات مهمة في بداية مسيرتهم الدولية في هذه اللعبة، مشيدا بدعم الاتحاد للاعبين لإعدادهم بصورة مناسبة. من جانب آخر، اكدت عضو اللجنة الاولمبية فاطمة حيات ان الهدف من مشاركة لاعبات الكويت في البطولة الآسيوية اكتساب الخبرة في اول مشاركة لهن، مضيفة ان اللجنة الاولمبية تعمل بالتعاون مع اتحاد العاب القوى على اعداد جيل مميز من الفئات العمرية الصغيرة، «وفخورون بمشاركتهن الاولى بغض النظر على النتائج».

ويسدل الستار الليلة على منافسات البطولة التى تستضيفها الكويت برعاية الشيخ فهد ناصر الصباح رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية وتقام عل مضمار وميدان احمد الرشدان. ويشهد اليوم الأخير للبطولة إقامة نهائيات فئة الناشئين في منافسات رمي القرص والوثب الطويل و200 متر وفي فئة الناشئات القفز بالزانة ورمي الجلة و200 متر وتتابع متنوع في المسافات.

