«قوى غرب آسيا» اعتمد النظام الأساسي المعدل

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اعتمد اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى النظام الأساسي المعدل للاتحاد ليتوافق مع الأنظمة الجديدة للاتحادين الدولي والآسيوي للعبة الهادفة لتطوير هذه الرياضة ودعم كافة عناصر اللعبة. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة القطري دحلان الحمد ان هذه الخطوة تعد نجاحا كبيرا لاتحاد غرب آسيا لتعزيز مبادئ الشفافية و العدالة والمساواة، مضيفا ان هذا النظام يعمل على مكافحة الفساد في الرياضة بكافة أنواعه سواء المالية او الادارية او تناول المنشطات و غيرها من اوجه الفساد. واوضح الحمد ان جميع هذه التعديلات يدعمها الاتحاد الآسيوي للارتقاء برياضة ألعاب القوى في دول غرب القارة، مباركا هذه الخطوة التي ستعمل على تنظيم العمل بالاتحاد ولها منفعة لجميع منتسبي اللعبة، مشيدا بجهود دولة المقر الكويت لعقد هذا الاجتماع المهم. من جانبه قال رئيس الاتحاد سيار العنزي ان هذا التعديل يأتي لاحداث مزيد التنظيم في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد بما يسهم بناء قاعدة واعدة من اللاعبين المميزين من خلال اقامة البطولات في مختلف المراحل السنية معربا عن تفاؤله بتحقيق قفزات اكبر نحو ازدهار هذه الرياضة في كل دول الاعضاء. واعتبر العنزي ان استضافة الكويت للبطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات المتواصلة بالبلاد ومشاركة 11 منتخبا من دول غرب القارة وقبلها بطولة غرب آسيا في لبنان قبل شهور من شأنه تحقيق التطور المطلوب للاعبين من هذه الدول متمنيا ان تؤدي خطوة تعديل النظام الاساسي الى النهوض بهذه الرياضة بالمنطقة.

