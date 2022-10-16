أسعار التذاكر تثير أزمة في «السلة العربية»

محلية

أثارت أسعار تذاكر الدور نصف النهائي من البطولة العربية الـ34 لكرة السلة التي اختتمت امس على صالة اتحاد اللعبة في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، أزمة وسط جماهير ناديي الأهلي المصري وبيروت اللبناني. وحضرت الجماهير الأدوار الأولى من البطولة مجاناً لكنها فوجئت بوجود تذاكر دخول اعتبارا من الدور الثاني إذ سعرت التذكرة بدينار ونصف الدينار ثم ارتفعت الاسعار في ربع النهائي إلى 4 دنانير قبل أن تصل إلى 8 دنانير في نصف النهائي أي قرابة 30 دولارا للتذكرة وهو ما أدى إلى اعتراض جماهير ناديي الأهلي وبيروت طرفي نصف النهائي إلى جانب كاظمة والكويت. وأصدرت رابطة مشجعي بيروت بياناً استنكرت به ارتفاع اسعار التذاكر، كما اصدرت رابطة جماهير الأهلي بيانا مماثلا ما دفع النادي إلى التكفل بشراء تذاكر جماهيره. وقال الاتحاد العربي لكرة السلة في بيان أنه غير مسؤول عن الأمور التنظيمية والتي تندرج ضمن مسؤوليات اللجنة المنظمة. فيما قال رئيس اللجنة المنظمة بدر العصيمي ان اللجنة منحت حقوق بيع التذاكر إلى شركة خاصة وهي من يحدد أسعار التذاكر على حسب تقديرها. وأضاف العصيمي أن تفاوت أسعار التذكار من دور إلى آخر يعتبر أمرا طبيعيا وهو حق أصيل لأصحاب الحقوق، مؤكداً أن اللجنة المنظمة حريصة على نجاح البطولة من خلال الاستعانة بأفضل الرعاة للخروج بشكل مشرف يرضي جميع المشاركين. وأختتمت البطولة في وقت متأخر مساء أمس بمواجهة الكويت مع الأهلي في المباراة النهائية.

