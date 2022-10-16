«يد الكويت» هزم «الطيران» ودياً

محلية

فاز الكويت على نادي الطيران المصري 39-33 في ثالث تجاربه الودية خلال معسكره الاعدادي الذي يقيمه في القاهرة استعدادا لبطولة «سوبر غلوب» العالمية لكرة اليد والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الحالي.

وخاض الكويت الذي يستمر معسكره حتى موعد المغادر إلى السعودية اليوم، مباراتين أخريين أمام طلائع الجيش فاز 35-23 وسبورتينغ وفاز أيضا 32-31. ويطمح الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي إلى إيصال الفريق لأفضل جاهزية قبل المشاركة في البطولة. ووقع الأبيض في المجموعة الثانية إلى جانب ناديي توباتي البرازيلي وكيسلي البولندي. ويفتتح الأبيض البطولة أمام توباتي.

