الطموح يشارك في «سباحة العالم»

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يشارك نادي الطموح الرياضي لذوي الاعاقات الذهنية في بطولة العالم العاشرة لاتحاد متلازمة الداون للسباحة التي انطلقت امس في البرتغال وتستمر حتى 23 اكتوبر الحالي بمشاركة 20 دولة. وقالت رئيسة مجلس ادارة النادي ورئيس الوفد المشارك رحاب بورسلي قبيل مغادرة الوفد فجر امس إن فريق النادي للسباحة المؤلف من ثلاثة لاعبين تمكن من اجتياز التمارين المكثفة وفق المعايير الرياضية العالمية المطلوبة للمشاركة في هذه البطولة لمسافتي 50 و100 متر.وأضافت بورسلي ان اللاعبين الثلاثة وهم محمد النيباري ومحمد التركيت ومشعل البدر تمكنوا أيضا من الحصول على رخصة الغوص في المياه المفتوحة باشراف اختصاصيين من اتحاد مدربي الغوص المحترفين في البلاد مبينة ان مشاركتهم تتمثل بسباحة الظهر والصدر والفراشة والحرة. وأشارت الى ان هناك بطولات مقبلة لنادي الطموح في لعبتي القوى والفروسية اللتين ستقامان في مصر في شهر نوفمبر المقبل وبطولة الالعاب الاولمبية الدولية في برلين خلال يونيو المقبل مثمنة دور الجهات الحكومية والرياضية في تسهيل جميع الأمور المتعلقة بمشاركة النادي في البطولات.

