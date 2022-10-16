جريمة القرن 21 الكبرى!

الاخيرة

بدأ القرن 21 بحادثة مهمة جداً، فعّلت نظرية صراع وحروب الحضارات التي بشر بها المفكر الأميركي صامويل هنتنغتون ومثلت جريمة كبرى ضد الإنسانية هي اختطاف 4 طائرات مدنية وجعلها أداة قتل وتدمير عبر توجيهها لمبنى التجارة الدولية، ومبنى وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، ومعها بدأت ملامح صراعات وحروب القرن الحالي تتشكل بفعل الإرهابي المقبور أسامة بن لادن وأضراره على الإسلام الباقي حتى اليوم...

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بعد أيام من عمليات سبتمبر 2001 الإرهابية استضافنا برنامج الاتجاه المعاكس الشهير على قناة الجزيرة، وكان في مقابلي عضو مجلس الشعب المصري الإسلامي د. محمد جمال حشمت، الذي أصر على أن بن لادن وتنظيم القاعدة لم يقوموا بتلك الجريمة، وان التي قامت بها الجماعات البيضاء المتعصبة في أميركا، وكان موقفي بالمقابل أن علينا أن نتوقف عن إنكار المرض كي نتمكن من معالجته، وأن نعترف بأن حركاتنا السياسية الإسلامية واليسارية قبلها لا تجد غضاضة في استخدام الإرهاب والعنف وخطف الطائرات، وتفجير المباني، وتهديد الأبرياء للوصول للأهداف التي يرونها، وأن عمليات سبتمبر 2001 هي من فعل القاعدة وهو ما ثبت لاحقاً...

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آخر محطة:

في أغسطس 2001 كنت أعمل كطيار مع شركة مصر للطيران في فترة الصيف، ووصلنا أمر آنذاك لكل شركات الطيران بعدم التحليق فوق قصر الرئاسة في مصر الجديدة إبان حقبة الرئيس الطيار حسني مبارك، مما يعني أن المخابرات والرئاسة المصرية كان لديهم حس أو معلومة باحتمال استخدام الإرهابيين للطائرات المدنية في أعمال إرهابية، وهو ما تم في الشهر الذي يليه بالولايات المتحدة...

