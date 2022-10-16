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إنها لحظة استثنائية حين يختار ذكر نحل الصبار أنثاه. لكن من هو الذكر المحظوظ الذي سيتزاوج مع الأنثى؟

هذه الصورة الفريدة التي التقطتها كارين آيغنر وحملت عنوان «النحل المجنون» هي الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة مصور العام للحياة البرية .

وتطلب التقاط هذه الصورة بتقنية استثنائية استخدام عدسات خاصة للاقتراب من قلب الحدث.

وقالت كارين مازحة «كان علي قضاء وقت طويل على الأرض القذرة».

وأضافت «لم يكن شيئا بحثت عنه . كنت أعمل في مزرعة في جنوب تكساس على مدى سنوات، وتصادف وجودي في الموقع، حين رأيت الجحور التي حفرتها الإناث لبناء أعشاشها».

و«نحل الصبار» يعيش في محيط أشجار الصبار، كما نستنتج من الاسم، وتقوم الإناث بجمع الشمع في كرات صغيرة وخزنها في حجرات في التراب. وتساعد تلك الكرات على حفظ اليرقات حتى يحين موعد خروجها من الشرنقة وتواصل دائرة الحياة.

الصورة رائعة، يشع منها الكثير من الطاقة. إنها «لقطة طاقة» مثالية « كما قالت روز كيدمان التي تترأس لجنة «جائزة دبليو بي واي».

وتعد المصورة الأميركية خامس امرأة تفوز بالجائزة خلال 58 عاما هو تاريخ الجائزة.

