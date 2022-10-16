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احتجاج غير حضاري


قام ناشطتان مناخيتان من مجموعة «جست ستوب أويل» أو «فقط أوقفوا النفط»، بإلقاء حساء الطماطم على لوحة فنية تبلغ قيمتها عشرات الملايين، للتعبير عن اعتراضهما على ارتفاع الأسعار وارتفاع مشاق الحياة.
وأقدمت شابتان من المجموعة التي تنشط في قضايا المناخ، بإلقاء الحساء المعلب على لوحة Sunflowers أو «أزهار عباد الشمس» للفنان الراحل فينسينت فان غوخ، في المعرض الوطني في لندن.
ووفقا لمقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت اثنتان من المتظاهرين بالحساء على اللوحة قبل أن يلتصقوا بالجدار أسفل العمل الفني.
وكتبت مجموعة Just Stop Oil على «تويتر»: «تراثنا يتم تدميره بسبب فشل حكومتنا في التصرف في أزمة المناخ وتكلفة المعيشة.. مناصرونا يختارون الحياة على الفن».
وفي الفيديو، قال أحد النشطاء إن «أزمة غلاء المعيشة جزء من تكلفة أزمة النفط» وإن بعض الناس لا يستطيعون حتى تسخين علبة من الحساء.
وبحسب المعرض، لم يلحق أي ضرر باللوحة، حيث إنها محمية بالزجاج، كما ذكرت أنه تم اعتقال النشطاء.
ووفقا لصحيفة «أس» فإن اللوحة من المتوقع أن تباع مقابل 100 إلى 200 مليون دولار، وكانت لوحة ثانية من سلسلة عباد الشمس لفان غوخ قد بيعت مقابل 41 مليون دولار في الثمانينات.


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