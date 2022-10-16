الكويت على موعد مع كسوف جزئي في 25 أكتوبر

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تترقب العديد من دول العالم كسوفاً جزئياً للشمس، في الـ25 من أكتوبر الحالي، ومن ضمن ذلك دول مجلس التعاون الخليجي الست. ووفقاً لموقع «طقس العرب، سيمر القمر أمام الشمس، ما يؤدي إلى حجبها بنسب متفاوتة، بحسب الموقع الجغرافي البلد، وستكون نسبة الحجب الأعلى عربياً في العاصمة العراقية بغداد، فيما ستكون النسبة الأقل في الجزائر. وفي الكويت، سيبدأ الكسوف في الواحدة و20 دقيقة ظهراً، وسيكون بنسبة 42.48%، وسيبلغ ذروته في الثانية و35 دقيقة، وينتهي في الثالثة و44 دقيقة. وسيكون الكسوف ظاهراً في معظم أنحاء أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا، وفي جميع الدول العربية باستثناء المغرب ونواكشوط ومقديشو وموروني.