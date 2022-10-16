وفاة بطل سلسلة أفلام «هاري بوتر» الشهيرة

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توفي الممثل الاسكتلندي روبي كولتراين، الذي لعب دور عالم نفس متخصص في حل الجرائم في المسلسل التلفزيوني «كراكر» ونصف العملاق هاجريد في أفلام «هاري بوتر» عن عمر ناهز 72 عاما. وقالت بليندا رايت، وكيلة كولترا، إنه توفي يوم الجمعة في مستشفى في اسكتلندا من دون الكشف عن سبب الوفاة. واشتهر كولتران كمحقق عنيف في مسلسل «كراكر» في التسعينيات، والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون لثلاث سنوات متتالية. كما لعب دور هاجريد نصف العملاق، في جميع أفلام هاري بوتر الثمانية، التي صدرت بين عامي 2001 و2011.