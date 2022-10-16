الأمير: الكويت وبغداد ترتبطان بعلاقات وطيدة

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها إياه مجلس النواب بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير العراق وتحقيق تطلعات شعبه الكريم. وأشاد سموه بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق والتأكيد على التطلع المشترك نحو تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة راجيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الكريم دوام الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

