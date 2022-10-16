الكويت: استئصال الجوع وإيقاف هدر الأطعمة

وطن النهار

يحيي المجتمع الدولي ذكرى يوم الأغذية العالمي اليوم الاحد تحت شعار (لا تتركوا أحدا يتخلف عن الركب) وسط مساع كويتية حثيثة للتوعية بأهمية نشر الوعي المجتمعي وتضافر العمل لاستئصال الجوع وسوء التغذية وايقاف هدر الأطعمة والفاقد الزراعي. وبهذه المناسبة شدد الممثل لدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) المهندس يوسف جحيل على أهمية الاحتفال الدولي السنوي بذكرى يوم الأغذية العالمي بهدف تحفيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية المتبادلة وتحفيز دور كل مؤسسة وأسرة وفرد للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والحد من تفاقمه.

وأوضح جحيل في تصريح لـ (كونا) أمس ان «العالم ينتج بالفعل من الطعام والغذاء ما يكفي ويزيد لضمان حصول كل فرد من أفراد المجتمع البشري حاليا على الطعام المغذي إذا ما توقفنا عن هدر الأطعمة والفاقد الزراعي الذي تقدر كمياته بثلث ما ينتجه العالم سنويا من غذاء ومحاصيل». وأكد جحيل الذي يتولى أيضا حاليا رئاسة مجموعة (77+الصين) أن شعار يوم الأغذية العالمي هذا العام وهو (لا تتركوا أحدا يتخلف عن الركب) يعني العمل المتزامن على جبهات عدة لإحداث تحول في النظم الزراعية والغذائية من خلال القضاء على الفقر واستئصال الجوع وسوء التغذية اللذين يتصدران أول وثاني أهداف أجندة التنمية المستدامة بالإضافة الى الهدف العاشر المتمثل في الحد من أشكال التفاوت وعدم المساواة.

