الجديع قدم أوراق اعتماده سفيراً لدى فرنسا

وطن النهار

قدم سفير الكويت الجديد لدى فرنسا محمد الجديع أوراق اعتماده إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وقال الجديع لـ (كونا) عقب تقديم أوراق الاعتماد إنه نقل إلى الرئيس الفرنسي ماكرون تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء. وأشاد السفير الجديع بمسيرة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين الكويت وفرنسا وتميزها على جميع الاصعدة، كما أكد حرص الكويت وتطلعها إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك وتحقيق كل ما من شأنه خدمة ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.