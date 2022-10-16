تباشير المطر

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أعلن مركز العجيري العلمي أن موسم الوسم «موسم الأمطار الطبيعية في الكويت والمنطقة» على الأبواب وحط رحاله في الكويت والجزيرة العربية امس السبت.

وتوقع الفلكي بدر العميرة ان استمرار المنخفضات الجوية الرطبة مع الرياح الجنوبية بالوسم تبشر بموسم امطار وخير قادم نهاية اكتوبر.

من جهته قال مدير العلاقات العامة والاعلام في المركز الفلكي خالد الجمعان: إن من مظاهر «الوسم» في الكويت استمرار الشمس في الميل جنوبا مع تراجع ملحوظ في زاوية سقوط أشعتها والذي ينجم عنه تراجع عدد ساعات التسخين خلال النهار ودخول فترة جديدة من الاعتدال.

واضاف: إن فترة الوسم تعد من فترات الاعتدال وأن أولى علامات فصل الشتاء تبدأ مع نهاية شهر نوفمبر المقبل مع تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس 40 درجة والتي ستبلغ أقل مقدار لها في الكويت 22 ديسمبر «المنقلب الشتوي» بزاوية مقدارها 37 درجة ومع نهاية موسم الوسم في 4 ديسمبر يبدأ موسم المربعانية أو كما يلقب محليا بـ«مربعانية الشتاء».

وذكر ان نهاية موسم الوسم لا تعني نهاية سقوط الامطار حيث إن شتاء الكويت في بعض السنوات يمتاز بالبرودة الممزوجة بتساقط الأمطار على فترات، مبينا ان نهاية الموسم الطبيعية لسقوط الامطار وفق تقويم المواسم الفلكي هي بداية فترة «التويبع» في الـ 20 من يونيو وأن «الوسم» ليس الا البداية.

وأشار الى ان المواسم بشكل عام لا تتشابه بظواهرها مع الاعوام السابقة ولا تتكرر حوادثها في نفس مواعيدها السابقة.