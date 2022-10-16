جلسة «صورية».. لاكتساب «الدستورية»

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فيما يرتقب مولد التشكيل الحكومي اليوم بتمثيل نيابي من النائبين بدر الملا وعمار العجمي بعد مخاض عسير أفرز جدالات دستورية، علمت النهار ان كتلة الخمسة ترفض دخول النائب الملا في الحكومة وانها تعد بيانا سياسيا في هذا الصدد لاعلان موقفها بشأنه.

وعودة للخلاف الدستوري حول مرسوم تأجيل عقد الجلسة الافتتاحية أكدت مصادر نيابية لـالنهار ان السلطتين أقرب الى عبور الجدل الدستوري بشأن المادتين 87 و106 من الدستور، حيث تقوم كل منهما بأداء واجباتها وأدواتها الدستورية دون تصلب او تأزيم وتقبل نتائج الاختلاف وتداعياتها، على ان يكون افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر وتشكيل مكتب المجلس ولجانه بعد غد الثلاثاء وفق مرسوم تأجيل اجتماعات المجلس.

وبينت مصادر أن عددا من النواب المعترضين على اجراءات الحكومة بشأن استخدام مرسوم التأجيل لتأخير افتتاح الفصل التشريعي عن الموعد المقرر بمرسوم الدعوة ونص المادة 87 سيحضرون اليوم الأحد لتسجيل موقف مبدئي من وجوب احترام نص هذه المادة، ومن ثم تسجيل احتجاجهم في جلسة الثلاثاء.

ورجحت المصادر حضور نواب كتلة السبعة ونواب مستقلين.

وقالت: سيتقدم عدد من النواب بطلب الى المحكمة الدستورية لتفسير أحكام المادتين 87 و106 من الدستور وهما الخاصتان بشأن مواعيد انعقاد الجلسة الافتتاحية وضوابط استخدام مرسوم تأجيل اجتماعات المجلس مدة شهر قبيل افتتاح الفصل التشريعي.

وكشفت المصادر ان هناك توجهاً لقيام رئيس السن مرزوق الحبيني بدخول القاعة وترؤس الجلسة من اجل تثبيت موقف ثم رفعها واعلان عدم حضور الحكومة في ظل صدور مرسوم تأجيل اجتماعات المجلس حتى بعد غد، وذلك بعدما كان عازما في بادئ الأمر على عدم الحضور وبالتالي عدم فتح قاعة عبدالله السالم امام النواب.

من جهته، قال النائب صالح عاشور: للخروج من المأزق الدستوري والسياسي على رئيس السن دعوة النواب لجلسة اليوم الاحد 16/10 ثم رفعها لعدم اكتمال النصاب أو لأسباب أخرى وغير هذا سيكون هناك انتهاك واضح للدستور.

وقال النائب د. عبيد الوسمي انه عملا بنص المادة 87 (المجلس مدعو للانعقاد اليوم الاحد دون حاجة لدعوة) تفادياً لبطلان اعماله كما نصت المادة 90 على ان كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه، مرددا ان ارادة الأمة يجب أن تحترم والدستور يجب أن يطبق.

وكانت النائب جنان بوشهري قالت انها ستحضر غداً اليوم إلى مبنى المجلس تنفيذاً للمادة 87 من الدستور، وستطلب في أول جلسة احالة الخلاف إلى المحكمة الدستورية لحسمه ولكي لا يتكرر. وأكدت أن الخلاف الدستوري مع الحكومة بشأن إجراءات تحديد موعد الاجتماع الأول لمجلس الأمة لا يعني حجب التعاون معها في تحقيق الاصلاحات، وتحقيق تطلعات المواطنين.