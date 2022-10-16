500 مليون دينار لـتطوير «اقتصاد الشمال»

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كشفت مصادر لـالنهار، عن توجه لضخ استثمارات بنحو نصف مليار دينار للمنطقتين الصناعيتين شمال البلاد، منوهة الى أن مناقشة المشاريع العملاقة في هاتين المنطقتين ستبدأ عقب التشكيل الوزاري ومن ثم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ومجالس إدارات الجهات والهيئات ذات الصلة.

وأوضحت ان لجنة المشروعات الكبرى في مجلس الوزراء ستناقش انشاء منطقتين صناعيتين شمال الجهراء لخدمة منطقة الشمال والعلاقات التجارية الكويتية مع العراق، على أن تضم المنطقتان منطقة تجارية حرة، لافتة الى أن هيئة الاستثمار المباشر ستكون الجهة المنوطة بطرح المشاريع التي ستضمهما المنطقتان. وذكرت أنه عقب الاستقرار على الكلفة المبدئية للمشاريع، سيتم طرح مناقصة لاختيار مستشار عالمي لاعداد البنية التحتية والتصاميم الهندسية والتخطيط، للمنطقتين لتكونا على احدث الأطر العالمية والطراز الحديثة من حيث التصميمات والبناء.

وأشارت إلى أن منظومة الامن الغذائي التي اقرها مجلس الوزراء دعت الى تطوير عدد من المشاريع الصناعية، من أجل الاستفادة من المنتجات الزراعية والإنتاجية التي تتعلق بالاستهلاك اليومي.

وأفادت بأن حجم الاستثمار في تلك المشاريع سيتجاوز 500 مليون دينار، وانه سيتم طرح بعض المشاريع للاستثمار الاجنبي المباشر، لافتة الى ان تلك الصناعات تضم 7 قطاعات صناعية متطورة منها الصناعات التكنولوجية ذات البعد الاستراتيجي للسوقين المحلي والإقليمي.