خطة حكومية لكبح «ارتفاع الأسعار»

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كشفت مصادر موثوقة لـ النهار عن خطة حكومية لتحصين الأسر من الغلاء عبر حمايتها من الارتفاعات المتزايدة في أسعار السلع والخدمات وتوفير السلع المدعومة والعمل على حماية العملة.

ولفتت إلى أن الخطة تقوم على التنسيق المستمر فيما بين الجهات المختصة، ضمانا لتواصل دعم العملة والسلع.

وأشارت إلى أن الخطة التي تطبقها الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية، تأتي في ظل استمرار حدة التضخم العالمي الناتج عن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية والتي أدت لتذبذب حاد في مستويات أسعار السلع عالمياً وعلى رأسها النفط.

وأوضحت أن الحكومة تستهدف ترشيد الانفاق في بعض البنود التي ترهق ميزانية الدولة ومواردها بغرض تدعيم مستويات الدعوم التي تم إقرارها والحفاظ على رفاهية الأسر والمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من توقع تحقيق فوائض مالية خلال العام المالي الحالي 2022/2023، إلا أن ارتفاعات مستويات التضخم قد تنعكس سلباً على تلك الفوائض من خلال الزيادات الكبير في بند الإنفاق على الدعومات.

يذكر أن ميزانية العام المالي الحالي تضمنت دعومات قدرها 3.528 مليارات دينار مقابل 4.026 مليارات بترشيد قدره 12.4% وذلك لمنح الأولويات التي تتضمنها بنود الدعومات والتي لا يمكن بموجبها تحقيق أي ضغوطات على الميزانية.