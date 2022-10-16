واشنطن: لن نضحي بمصالحنا مع الرياض

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واشنطن - الوكالات: أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن امن السعودية «مهم جدا» بالنسبة لها مشددة على ان لديها مصالح متعددة مع المملكة ولا يمكن أن تتخذ خطوات تضر بهذه المصالح...(طالع ص16).

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في مؤتمر صحافي: «لدينا مصالح متعددة في علاقتنا الثنائية مع السعودية، جزء منها طبعاً يتعلق بالجانب الأمني وهناك الاستقرار الإقليمي». وأكد أن أمن السعودية «مهم جدا» بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف باتيل للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعتبر كما تؤكد السعودية أن العلاقات بين البلدين لا تزال استراتيجية «بالطبع فإن لأمنهم (السعودية) أهمية كبيرة لهذه الإدارة ونحن بالتأكيد لا نريد أن نفعل أي شيء يعيق أمنهم ولا الأمن القومي للولايات المتحدة في المملكة أو في المنطقة نفسها».

وأضاف «نواصل مراعاة سلامتهم وكذلك مصالح الأمن القومي الأوسع للولايات المتحدة في المنطقة». وشدد على أنه «لا يزال لدينا تعدد المصالح من حيث علاقتنا الثنائية مع المملكة العربية السعودية وبالطبع جزء كبير من ذلك هو علاقة أمنية وهي علاقة مهمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي». وتابع أنه «إلى جانب هذا هناك نحو 70 ألف مواطن أميركي يعيشون في المملكة، نواصل مراعاة سلامتهم، وكذلك مصالح الأمن القومي الأوسع للولايات المتحدة في المنطقة، والتأكد من أن الخطوات التي نتخذها لا تضر بتلك المصالح».