الأحد 16 أكتوبر 2022 ,21 ربيع الأول 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
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Sunday النهار
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دندرة
18 نائباً لم يحضروا + 15 وزيراً لو صوتوا = 33 أي أغلبية!
دندرجي
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