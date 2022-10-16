افتتاح مبنى المجلس البلدي الجديد قبل نهاية العام

وطن النهار

في ضوء تباشير تشكيل الحكومة الجديدة، توجد تحركات ملموسة بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي لوضع الخطوط العريضة لتسلم المبنى الجديد قبل نهاية العام الحالي، لاسيما أن نسبة الإنجاز تجاوزت الـ 97%، استناداً لآخر التقارير الصادرة من قطاع المشاريع في البلدية.

وكانت البلدية تسلمت رسميا مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد قبل أشهر من المقاول تمهيدا لاستكمال إجراءات افتتاحه، بعد أن أوضحت تقارير البلدية أنه جارٍ الانتهاء من توريد وتركيب وصيانة أعمال التأثيث والتصميم الداخلي للمبنى الجديد.

وأشارت التقارير إلى أن التكاليف الكلية المعدلة بلغت 23 مليوناً، و570 ألف دينار، كما أن إجمالي العقود والاتفاقيات للمشروع: بلغ 144 مليونا و23 ألفا و250 دينارا.

ويذكر أن مبنى المجلس البلدي الجديد ينقسم الى جزأين، «الاول» مبنى إداري متعدد الأدوار (11 دورا)، والثاني عبارة عن موقف سيارات عام متعدد الادوار (7 أدوار منها 2 سرداب) منفصل عن مبنى المجلس البلدي، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع بحدود 6000م2، اضافة إلى مكون تصميم وتأثيث مبنى المجلس البلدي (والتي تشمل أعمال السمعيات والصوتيات والأثاث)، والمبلغ المطلوب اعتماده مقابل تأثيث الأدوار الخاصة بالمبنى.

وكان رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري صرح في وقت سابق عن وجود تنسيق مع وزيرة البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، لتسلم مبنى المجلس الجديد استناداً لآخر التقارير الصادرة من القطاع المعني في البلدية، آملا أن يبدأ دور الانعقاد المقبل في المبنى الجديد. وأكد أن أمانة البلدي جاهزة للتسلم في حال طلب منها عن طريق لجنة مشتركة بين الجهتين، مشيداً بالدور الذي تقوم به البلدية لافتتاح هذا الصرح المميز وتدشينه.

وذكر أن المجلس البلدي الحالي قد يتحول لمتحف تاريخي.

