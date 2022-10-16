تزكية القائمة الاجتماعية في انتخابات «كلية العلوم»

وطن النهار

كشف رئيس اللجنة الميدانية لانتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2023. فالح المسعود عن استمرار قطار انتخابات الجمعيات الطلابية في جامعة الكويت للأسبوع الثاني في عدد من الكليات الجامعية، بداية في كلية التربية يوم الأحد الموافق 16/10/2022، ويوم الاثنين 17/10/2022 انتخابات جمعية طلبة كلية الطب، ويوم الثلاثاء 18/10/2022 انتخابات جمعية طلبة كلية العلوم الإدارية وجمعية طلبة الآداب وجمعية طلبة كلية طب الأسنان، وفي يوم الأربعاء 19/10/2022 انتخابات جمعية طلبة كليتي الصحة العامة والعلوم الطبية المساعدة، كما ستجرى انتخابات جمعية طلبة كلية الهندسة والبترول يوم الخميس الموافق 20/10/2022. كما أعلن عن تزكية القائمة الاجتماعية في انتخابات جمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية بعد إغلاق باب الترشح يوم الثلاثاء الماضي وعدم ترشح أي قائمة منافسة.

وأضاف المسعود، أن انتخابات الأسبوع الثاني التي ستجرى هذا العام ستنطلق في كلية التربية والتي يتنافس عليها كل من القائمة المستقلة والقائمة الإسلامية التربوية، موضحًا بأن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في انتخابات جمعية طلبة كلية التربية بلغ 8531 طالبًا وطالبة منهم 1013 طالبًا و7518 طالبة، مبينًا أن قاعات الاقتراع التي ستجرى فيها الانتخابات ستكون قاعة 35 للطالبات وقاعة 33 للطلاب في المبنى الجنوبي، كما تم اختيار أعضاء اللجان العامة في الانتخابات من أصحاب الكفاءة والخبرة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع القوائم المتنافسة.

