شمخة حصد المرتبة الأولى عربياً والـ 23 عالمياً في «الهندسة الميكانيكية والنقل»

وطن النهار

أعلنت جامعة ستانفورد الأميركية عن قائمة بأسماء أفضل 2 % من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم في جميع المجالات العلمية على مدى مسيرتهم المهنية للعام 2021 والذين كان من بينهم للعام الثالث على التوالي الدكتور علي جواد شمخة عميد الهندسة بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST. وبهذا الإنجاز العربي المرموق رفع شمخة اسم الكويت في مقدمة الترتيب وتحديدًا في المركز الثالث والعشرين وذلك من خلال الجامعة التي يترأس فيها تخصصات الهندسة وهي كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن البروفيسور علي شمخة قد تصدر المرتبة الأولى عربيًّا للعام الثالث على التوالي والمرتبة الثالثة والعشرين عالميا في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل من أصل 121.447 عالمًا في المجال نفسه على مستوى العالم على مدى مسيرتهم المهنية للعام 2021.

وبالنظر إلى انتماءات أوائل العلماء في العالم، فإنه يتبين أن شمخة قد وضع اسم الكويت من خلال كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في مصاف الدول المتقدمة والجامعات العريقة الأولى في العالم، وهو إنجاز يحسب للعرب والكويت، إذا تم النظر إلى الدول والجامعات التي تسيدت التصنيف في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل وهي الولايات المتحدة الأميركية من خلال جامعات هارفرد، ونورث ويستيرن، وتكساس، وولاية أوهايو، ودووك، وستانفورد، ومنيسوتا، وروشيستر، وبرنستون والصين من خلال جامعات سوشاو وشنغهاي والمملكة المتحدة من خلال جامعة كامبردج وكلية كونفيل والدنمارك من خلال الجامعة الدنماركية التكنولوجية وسنغافورة من خلال جامعة نانيانغ التكنولوجية.

