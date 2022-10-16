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وطن النهار

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ضبط 24 مخالفاً لـ«الإقامة»


شنت الإدارة العامة لمباحث الشؤون حملة تفتيشية على سوق السمك في منطقة شرق في محافظة العاصمة، أسفرت عن ضبط عدد 24 مخالفاً لقانون الإقامة، ستة منهم مقيد في حقهم بلاغات تغيب، وشخص واحد متهم بخيانة الأمانة، إلى جانب شخصين منتهية صلاحية إقامتهم في البلاد، وثلاثة من دون إثبات، وغيرهم، تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأهابت الإدارة في بيان صحافي بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة والعمل، تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.


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