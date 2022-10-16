«الكويتية لهواة اللاسلكي» تشارك في فعاليات المخيَّم الكشفى العالمي

وطن النهار

تبدأ مساء اليوم فعاليات الاحتفال في المخيم الكشفي العالمي على الهواء والانترنت JOTA -JOTI على المستوى الدولي. وبهذه المناسبة تشارك الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية في هذه الاحتفالية، وتنطلق عبر الأثير باستخدام علامة نداء خاصة 9K9JOTA#.

وفي لقاء صحافي بهذه المناسبة قال هاوي اللاسلكي الدولي/ علي عبدالله حسين (9K2KU) ان يوم الكشافة على الهواء (Jamboree-On-The-Air) واختصارا بـ«جوتا» (JOTA) يعتبر حدثا دوليا للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، يشارك فيه العديد من ابنائنا وبناتنا الكشافة والمرشدات الصغار من مختلف الأعمار ومن مختلف دول العالم، حيث يتم التواصل بين أبنائنا الكشافة والمرشدات الصغار عن طريق محطات لاسلكي مخصصة للهواة لتمكينهم وتشجيعهم من التواصل مع بعضهم عالمياً. لافتا إلى أن هذه الاتصالات لأبنائنا الكشافة والمرشدات الصغار تغزز انتمائهم إلى الحركة الكشفية عالميا، كما انها تنمي ثقافتهم وتطور من مهاراتهم وتدعم البرامج الكشفية المختلفة، وتدعو إلى نشر هواية اللاسلكي.

ومضى قائلاً «هذا المخيم الكشفي العالمي على الهواء والانترنت JOTA -JOTI وانشطته تجري بوقت واحد في جميع أنحاء العالم كل عام خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر. مسترسلاً وهذا العام يحتفل بها بالفترة من 14 الى 16 اكتوبر الحالي، مشيراً إلى أن والجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي دأبت على المشاركة سنويا بهذه الفعالية في إطار حرصها بالمشاركة في جميع المناسبات المحلية والدولية. مضيفاً وقد خصص اعضاء الجمعية بعض المحاضرات النظرية عن الهواية، واخرى عملية وتفاعلية للاتصال بمحطات لاسلكية اخرى مشاركة بهذا الحدث الدولي.

وتمنى علي حسين في نهاية اللقاء كل التوفيق لإخوانه الهواة في الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي وجمعية الكشافة الكويتية، وإلى مزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

