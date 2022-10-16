75 % الإنجاز في مستشفى الولادة الجديد

وطن النهار

تولي الكويت اهتماما كبيرا في الخدمات الصحية ويتجلى ذلك من خلال مشاريع عدة مختلفة بين تطوير المستشفيات القائمة واستحداث أخرى جديدة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين وفق معايير عالمية، ومن اهم تلك المشاريع مستشفى الولادة الجديد الذي تجاوزت نسبة الانجاز الكلية فيه 75 في المئة على ان يسلم للجهة المستفيدة وهي وزارة الصحة في الربع الاول من العام المقبل 2023 بعد ان يتم ايصال التيار الكهربائي خلال نهاية العام الحالي 2022.

ويعد المشروع من المشاريع التنموية الرائدة وجزءاً من خطة التنمية المنبثقة عن رؤية الكويت 2035 والتي تعمل وزارة الأشغال العامة على تنفيذها، حيث يقع في منطقة الصباح الطبية مقابل مستشفى الولادة القديم، ويقدر المشروع بكلفة اجمالية 220 مليون 700 الف دينار، ويتكون المبنى من 4 أجزاء مهمة المبنى الرئيس للمستشفى ومباني «العيادات الخارجية»، و«مواقف السيارات» و«الخدمات المركزية»، كما يتضمن المشروع 4 جسور تربط بين المباني الجديدة والقديمة وحائط بحري مصد للأمواج بطول 320 متراً.

ويتكون المستشفى من 3 أبراج 2 للتوليد والآخر للعلاج، حيث ان الطاقة الاستيعابية السريرية في المستشفى 789 سريراً 460 غرفة للمرضى، وللمواليد الخدج هناك 198 غرفة عناية مركزة و51 غرفة عناية متوسطة، أما البالغون فهناك 52 غرفة عناية مركزة و28 غرفة عناية متوسطة، بالإضافة إلى 27 غرفة عمليات مع ملحقاتها و58 غرفة ولادة، فيما يتضمن مبنى العيادات الخارجية 74 عيادة كذلك قاعات محاضرات وتدريب ومكاتب للشؤون الإدارية والمالية.

ويحتوي محيط مباني المستشفى على أماكن انتظار السيارات تتسع لأكثر من 1800 سيارة، وتم توفير مساحات مخصصة لشاحنات توصيل ومركبات الخدمة ومبنى مواقف متعدد الطوابق يتسع لـ 1219 سيارة وسردابين في مبنى العيادات الخارجية يتسع لـ 532 سيارة كما يوجد 57 موقف سيارات سطحيا خارج حدود موقع المستشفى، كما تم تصميم مبنى المستشفى لتوفير أقصى إطلالة على البحر حيث أن 80% من الغرف تطل على البحر، حيث حرصت وزارة الأشغال العامة على تطوير تصميم المشروع وفقا لأحدث المفاهيم المعمارية الحديثة وملبيا جميع المتطلبات البيئية والتقنية، حيث تحتوي على مساحات خضراء تماشيا مع التنمية المستدامة والتهوية الطبيعية، كما تم استخدام أحدث تقنيات المباني الذكية لخفض استهلاك الطاقة.

