مؤتمر الأمراض الوراثية أوصى بتوفير العناية للمصابين بمتلازمة «داون»

وطن النهار

أوصى مؤتمر الكويت الدولي الثامن للأمراض الوراثية بضرورة عمل قاعدة بيانات للتحاليل الجينية الوراثية وعقد لقاءات علمية لمساعدة الأطباء على الاختيار المناسب للتحاليل المطلوبة للمرضى المصابين بأمراض ذات أساس وراثي.

وقالت رئيسة مركز الأمراض الوراثية رئيسة المؤتمر الدكتورة ليلى بستكي لـ «كونا» ان المشاركين بالمؤتمر الذي انطلق 11 أكتوبر الحالي أوصوا بالتوعية الطبية بالنواحي الأخلاقية للتحاليل الوراثية والجينية وأهمية المحافظة على سريتها خاصة في حالة وجود أطفال يحملون إحدى الصفات الجينية الوراثية غير المرغوبة.

وأوضحت أن المؤتمر أوصى أيضا بالاستفادة من تجربة مركز الكويت للوراثة في عمل حصر للطفرات الوراثية الخاصة بمرض (ألفا ثلاسيميا) وكذلك أمراض شبكية العين الوراثية وعمل سجل جيني يضم الطفرات المنتشرة في البلاد ومقارنتها بالدول الأخرى والمتابعة الطبية في ضوء التأثيرات المتوقعة لهذه الطفرات.

ولفتت الى أن المؤتمر أوصى كذلك بأهمية الطب الفردي (الدقيق) في الممارسة الطبية الحديثة إذ يقوم بتقديم العلاج على أساس التركيب الجيني للمريض والطفرة الجينية والتأثير المتوقع للمرض لتجنب العديد من الأعراض الجانبية المحتملة للأدوية خاصة في مجال الأورام.

وأوضحت أن المؤتمر أوصى كذلك بالتوعية بأهمية المتابعة المبكرة والمتواصلة للأطفال المصابين بمتلازمة (داون) وأهمية التعاون بين التخصصات الطبية المختلفة في توفير العناية اللازمة لتأهيل هؤلاء الأطفال والوصول بهم لمستوى صحي أمثل.

وأشارت الدكتورة بستكي إلى أن المؤتمر أوصى بطبع وتوزيع نسخة مكتوبة والكترونية من سجل التشوهات الخلقية وحالات الإعاقة الذي يقوم مركز الكويت للأمراض الوراثية بتسجيلها وتحليل الأسباب التي تمهد لحدوث التشوهات الخلقية وإيجاد الحلول لمنع حدوثها على جميع المستشفيات بالكويت.

وذكرت أن من التوصيات كذلك التأكيد على أهمية الدور الكبير لتقنية فحوصات الأجنة قبل الانغراس في إيجاد حلول ناجحة للأسر التي لديها طفل مصاب بمرض وراثي وترغب في الحصول علي طفل سليم صحيا فضلا عن توافقها مع الاعتبارات الدينية والأخلاقية للمجتمع والمعايير الطبية لسلامة الأم.

وأشارت إلى أن المؤتمر أشاد بتجربة مركز الكويت للوراثة في توفير هذه التقنية وكذلك توفير الحلول البديلة لتشخيص الأجنة أثناء الحمل.

وأفادت بأن المؤتمر أوصى بإطلاق المشروع الكويتي للجينوم البشري انطلاقا من توافر الإمكانات العلمية والخبرات الطبية والبيانات الإحصائية للأمراض الوراثية بمركز الكويت للأمراض الوراثية بعد نجاحه في دولة قطر.

