الرومي شكر الطلبة لمحاولتهم إنقاذ «طالبة العلوم»

وطن النهار

تفقد مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف محمد الرومي مبنى كلية العلوم في مدينة صباح السالم الجامعية موقع حادثة الوفاة المؤلمة أمس الأول، واجتمع مدير الجامعة بالطاقم الطبي في العيادة الطبية والذي كان متواجداً وقت الحادث، وأعضاء إدارة الأمن والسلامة مقدماً امتنانه وشكره لما قاموا به من جهود وسرعة الاستجابة.

كما التقى مدير الجامعة بالطلبة الذين شهدوا الحادثة الأليمة، مطمئناً على صحتهم ومعرباً عن شكره وامتنانه لموقفهم البطولي والنبيل وتضحياتهم في محاولة إنقاذ زميلتهم الفقيدة، ومقدماً خالص التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيدة وذويها سائلاً المولى عزوجل أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. وقد رافقه أمين عام الجامعة بالإنابة الدكتور محمد إبراهيم زينل، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د. أسعد عبدالعزيز الراشد، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم د. محمد بن سبت، والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق د. عبدالله المحيسن، والقائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي د. خالد الهزاع، والقائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس، ومدير إدارة الإنشاءات والصيانة المهندسة حميدة الخالدي، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الكلية.

