العيسى: «إحياء التراث» قدمت مساعدات لـ 750 أسرة كويتية و16 ألف وافد

وطن النهار

قال رئيس جمعية إحياء التراث الشيخ طارق العيسى إن أعمال ومشاريع الجمعية داخل الكويت شهدت تطوراً وتنوعاً ملحوظاً، حيث زاد الإقبال على هذه الأعمال، سواء المساعدات المادية أو العينية، أو المشاريع الخيرية.

جاء ذلك في معرض رده على عدد من التساؤلات حول جهود الجمعية في العمل داخل الكويت ومساهماتها في زيادة وتنويع هذا العمل الخيري الذي أصبح يحظى بالأولوية تحت شعار ( توطين العمل الخيري )، خاصة أنه كان من الواجب الاهتمام باحتياجات الداخل بسبب توقف كثير من الأعمال والمصالح أثناء جائحة كورونا.

وعن المجالات الخيرية التي تعمل فيها إحياء التراث داخل الكويت قال العيسى إن عمل جمعية إحياء التراث الإسلامي منذ تأسيسها يسير في خطين متوازيين: الأول: داخل الكويت، والثاني: خارج الكويت، وفيما يتعلق بالشق الأول، وهو المساعدات والمشاريع والأعمال التي تنفذها الجمعية داخل الكويت، فهي على شقين: الأول: خيري، والثاني: الشق الثقافي، والشق الخيري والذي هو محور السؤال نعمل فيه من خلال عدة أبواب رئيسية، أولها: تقديم المساعدات العينية، والثاني: تقديم المساعدات المالية، والثالث: دعم الجهات والمؤسسات الأهلية، وبعض جهات النفع العام، والرابع: هو تنفيذ المشاريع الإنشائية، وقد أضفنا باباً خامساً منذ عدة سنوات، وهو المشاريع الطارئة من خلال إدارة متخصصة، هي إدارة الأزمات في الجمعية. وعما قدمته الجمعية بخصوص المساعدات المادية والعينية للمواطنين والمقيمين قال إن المشاريع كثيرة جداً فقد قدمت مساعدات مباشرة للأسر المتعففة استفاد منها أكثر من (17) ألف مستفيد، منهم (750) أسرة كويتية، والباقي أكثر من (16) ألف مستفيد من غير الكويتيين، كما قدمت مساعدات عينية ضمن عدة مشاريع كالسلال الغذائية ومشروع ( إطعام الطعام )، والمشاركة في مشروع (وقف العشيات)، و (سقيا الماء ) التابع للأمانة العامة للأوقاف، بالإضافة الى المساعدات العينية المقدمة من خلال المشاريع الموسمية كإفطار الصائم، وزكاة الفطر والأضاحي.

مساعدات خاصة

وبسؤاله هل هناك مشاريع أخرى يتم من خلالها تقديم المساعدات لبعض الحالات الخاصة ؟

أجاب باب المساعدات مفتوح لجميع المحتاجين دون استثناء، لأننا طرحنا عدة مشاريع متخصصة وفقاً لما تمليه الحاجة على الساحة المحلية وفق دراسة وظروف معينة، وقد كان من أبرز هذه المشاريع مشروع (الغارمين)، وخصوصاً من المحكوم عليهم في السجون، وممن عليهم أحكام ضبط وإحضار، ولا يخفى على أحد أهمية هذا الأمر، حيث ان وجود رب الأسرة في السجن يشكل تهديداً وضرراً لجميع أفراد الأسرة، وفي مساعدته وخروجه من السجن اصلاح له ولجميع أفراد أسرته، وعودتهم الى حياتهم الطبيعية، وقد تم خلال العام الماضي 2021م مساعدة (3) آلاف حالة.

وكذلك فإن من أهم الحالات الخاصة التي يتم إعطاؤها الأولوية في المساعدات باستمرار هي فئة الأيتام والأرامل، وقد تم خلال العام الماضي مساعدة (1000) حالة أيتام، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال عدة مشاريع خيرية منها: تنفيذ مصرف الأيتام داخل الكويت، وتوزيع المساعدات العينية عليهم، وطرح مشروع خاص باسم (أم الأيتام)، وتقديم مساعدات تعليمية لهم.

وقال العيسى إن الجمعية تقدم الدعم لإدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية وقد استفاد منها (1500) شخص، كذلك تم دعم إدارة الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون، كذلك تم دعم عدد من مدارس وزارة التربية، ولعل أكبر دعم تم تقديمه لوزارة الصحة أثناء أزمة جائحة كورونا، ومن المؤسسات غير الحكومية على سبيل المثال تم تقديم دعم لفريق الإنقاذ الكويتي (صقور صباح)، ودعم جمعية المكفوفين الكويتية، وجهات أخرى.

التنسيق مع الوزارات

وبشأن المشاريع الإنشائية للجمعية خارج الكويت، قال إن الباب مفتوح لمن أراد أن ينفذ مشاريع إنشائية في الكويت وفق الامكانيات المتاحة، ووفق رغبة المتبرعين، إلا أننا قد نفذنا عدداً منها، فقد تم بحمد الله بناء مسجدين، وترميم وصيانة (191) مصلى في المدارس في مختلف أنحاء دولة الكويت، وفي حال إذا ما رغب أحد المتبرعين بتنفيذ مشروع، فنحن على أتم الاستعداد لتنفيذ ذلك.

