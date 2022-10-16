الكويت الرابعة خليجياً في طرح المشاريع بالربع الثالث

مال وأعمال

أكد تقرير «كامكو انفست» ان وتيرة اسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت خلال الربع الثالث من العام في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشكلات سلسلة التوريد نتيجة القيود الصينية المتقطعة المتصلة بانتشار فيروس كوفيد-19 بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية الأوروبية المفروضة على روسيا. فيما أثرت أيضا زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية والإقليمية لمكافحة التضخم على تمويل المشاريع. وتراجع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة.40.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2022 إلى 1.11 مليار دولار مقابل 18.8 مليار دولارفي الربع الثالث من العام 2021. وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي كافة باستثناء قطر انخفاضاً ثنائي الرقم في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2022.

ونجحت الامارات في الاستحواذ على مركز الصدارة من السعودية كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام 2022 بتسجيلها 3.7 مليارات دولار لقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام 2022 مقابل 3.5 مليارات دولار سجلتها السعودية خلال نفس الفترة. من جهة أخرى، احتلت قطر المرتبة الثالثة ببلوغ القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 3.4 مليارات دولار مقابل 3.6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2021. ومثلت السعودية والإمارات وقطر نسبة 96 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

و تراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 69.1 في المائة إلى 162 مليون دولار مقابل 525 مليون دولار عن فترة الربع الثالث من العام 2021، مسجلاً أعلى معدل تراجع على مستوى دول مجلس التعاون للقيمة الإجمالية للعقود خلال هذا الربع. كما تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عمان في الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 68.1 في المائة على أساس سنويوصولا إلى 154 مليون دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في البحرين 125 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 مقابل 659 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2021.

المشاريع قيد الإعداد

ما زالت المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي محتفظة بأدائها القوي، حيث كشفت البيانات الواردة عن مجلة ميد عن بلوغ المشاريع المخطط تنفيذها أو تلك قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 2.50 تريليون دولاركما بمنتصف أكتوبر 2022 مقابل 2.61 تريليون دولاربنهاية يونيو 2022. بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها (مرحلة ما قبل التنفيذ) في دول مجلس التعاون الخليجي 858 مليار دولارلغاية 12 أكتوبر 2022، وفقًا لبيانات ميد.

أما على صعيد الدول المختلفة، فتشكل السعودية 44.8 في المائة (384.5 مليار دولار) من قيمة مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي قيد الإعداد، تليها الإمارات بنسبة 17.2 في المائة (147.8 مليار دولار) والكويت بنسبة 14.7 في المائة (125.8 مليار دولار). ومن حيث القطاعات، تصل قيمة المشاريع قيد الإعداد ضمن قطاع النقل 145.6 مليار دولار ، وقطاع الطاقة 122.0 مليار دولار.

ترسية 4 عقود

بلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام 2022 في الكويت 162 مليون دولار ، بتراجع بلغت نسبته 69.1 في المائة مقابل 525 مليون دولارفي الربع الثالث من العام 2021. ولم يتم ترسية أي عقود جديدة في القطاعات الرئيسية في الكويت مثل قطاعات البناء والتشييد والنفط والكيماويات.

في حين تمت ترسية 4 عقود فقط في الدولة خلال هذا الربع، وفقاً لمجلة ميد. وقامت شركة نفط الكويت بترسية عقداً بقيمة 50.2 مليون دولار لتوفير طاقم الأسطول البحري لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن خلال شهر سبتمبر 2022، كما قامت الهيئة العامة لرعاية الإسكان بمنح عقدين للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 14 مليون دولار لبناء محطة المحولات الرئيسية الخاصة بمشروع شرق صباح الأحمد السكني لشركة الأهلية للوحات الكهرباء والشركة الوطنية للمقاولات كمقاولين رئيسيين.

ومنحت وزارة الكهرباء والمياه الكويتية عقداً بقيمة 84 مليون دولار لتوصيل وتوزيع خط أنابيب للمياه العذبة للعملاء من مجمع توزيع الوفرة على طول طريق الصليبية - كبد حتى الدائري السادس.

