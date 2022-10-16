«الشال»: 239 مليون دينار إجمالي التداولات العقارية في سبتمبر

مال وأعمال

أشار تقرير الشال الاسبوعي إلى انخفاض سيولة سوق العقار في سبتمبر 2022 مقارنة بسيولة أغسطس 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر سبتمبر نحو 239.6 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -34.9% عن مستوى سيولة شهر أغسطس 2022 البالغة نحو 368 مليون دينار ، وأدنى بما نسبته -26.7% مقارنة مع سيولة سبتمبر 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 326.9 مليون دينار . وأوضح التقرير- آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) - ان تداولات توزعت ما بين نحو 236.6 مليون دينار عقوداً، ونحو 3 ملايين دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 382 صفقة، توزعت ما بين 372 عقوداً و10 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 150 صفقة وممثلة بنحو 39.3% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 70 صفقة وتمثل نحو 18.3%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 8 صفقات ممثلة بنحو 2.1%.

واضاف التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 134.3 مليون دينار ، منخفضة بنحو -20.6% مقارنة مع أغسطس 2022 عندما بلغت نحو 169.1 مليون دينار ، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 56% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 45.9% في أغسطس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 175.8 مليون دينار . وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 67.5 مليون دينار بانخفاض بنحو -50.1% مقارنة بشهر أغسطس 2022 حين بلغت نحو 135.2 مليون دينار ، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 28.2% مقارنة بما نسبته 36.7% في أغسطس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 88 مليون دينار ، أي أن قيمة تداولات شهر سبتمبر أدنى بما نسبته -23.3% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 89 صفقة مقارنة بـ 155 صفقة في أغسطس. وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري ببلوغها نحو 37.8 مليون دينار ، أي بانخفاض بنحو -40.6% مقارنة مع أغسطس 2022 حين بلغت نحو 63.7 مليون دينار ، وانخفضت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 15.8% مقابل 17.3% لأغسطس 2022.

