«الخليج» توَّج الخرّاز بـ 100 ألف دينار في «الدانة»

مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب حساب الدانة ربع السنوي الثالث لهذا العام، وأعلن عن فوز سعود سعد محمد الخرّاز بجائزة 100,000 دينار وجرى السحب في مبنى بنك الخليج بحضور ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل من شركة إرنست أند يونغ Ernst & Young. وبارك المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان، لعميل حساب الدانة المحظوظ، سعود الخرّاز، فوزه بجائزة الـ 100,000 دينار، قائلاً: «

وأود أن أنتهز هذه الفرصة لدعوة عملائنا للادخار في حساب الدانة الذي يمكنهم فتحه والإيداع فيه إلكترونيًا عن طريق تطبيق بنك الخليج، أو زيارة أحد فروعنا المنتشرة في أنحاء البلاد. فلا تزال هناك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى لهذا العام وهي 1,500,000 دينار !» حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب. فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100,000 دينار، وسحب نصف سنوي جائزته 1,000,000 دينار والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1,500,000 دينار .

