الأفراد استحوذوا على %41 من الأسهم

مال وأعمال

ذكر الشال ان تقريرالشركة الكويتية للمقاصة أفاد أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض ببورصة الكويت، إذ استحوذوا على 41.0% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (46.4% للشهور التسعة الأولى 2021) و39.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (45.7% للشهور التسعة الأولى 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 4.787 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 4.623 مليارات دينار ، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 163.582 مليون دينار. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 32.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.3% للفترة نفسها 2021) و29.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.4% للفترة نفسها 2021). وقد اشترى أسهماً بقيمة 3.754 مليارات دينار في حين باع أسهماً بقيمة 3.409 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 345.603 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 25.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.8% للفترة نفسها 2021) و24.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (23.8% للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 3.014 مليارات دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 2.891 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 123.522 مليون دينار.

